Kreis Viersen : Neue Pläne sollen Arten- und Landschaftsschutz betonen

KREIS VIERSEN Im Planungsausschuss des Kreistags Viersen ist am heutigen Dienstag, 25. Juni, die Fortschreibung des Landschaftsplans ein zentrales Thema.

Das erfuhren die Mitglieder des Naturschutzbeirates bei ihrer Sitzung im Landschaftshof Baerlo in Nettetal-Breyell. Einigen der meist ergrauten Herren wurde es dabei etwas mulmig. „Das ist ja ein Riesenaufwand, wir machen das doch in unserer Freizeit“, wandte Tilo Dilthey, Vertreter des Waldbauernverbandes, ein. Kreisdezernent Andreas Budde hatte einen Trost für ihn: Ein Exemplar des 110-Seiten-Werks wird gedruckt und liegt im Kreishaus in Viersen zur Einsicht aus.