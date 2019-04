Heimatverein Viersen : Wertschätzung eines großen Vierseners

Viersen Im Nachgang zur großen Thelen-Ausstellung 2017 gibt der Verein für Heimatpflege Viersen zwei DVDs heraus. Sie dokumentieren die Ausstellung sowie Lesung und Vortrag aus dem begleitenden Programm.

Diese eine Filmszene hat Albert Pauly, Vorsitzender des Vereins für Heimatpflege Viersen, schon vielfach gesehen: Der in Süchteln geborene Schriftsteller Albert Vigoleis Thelen erzählt rückblickend, wie er in einem Schweizer Restaurant die Existenz eines Wasserhundes erfand, um von seiner durchnässten Kleidung abzulenken. „Die Einstellung zeigt, welch großer Fabulierer Thelen war“, begeistert sich Pauly, der sich immer noch gerne den Filmausschnitt ansieht. Dank des Vereins für Heimatpflege Viersen ist das Dokument nun für jedermann zugänglich: In einer Würdigung des bedeutenden Sohnes der Stadt gibt der Verein zwei DVDs heraus.

Als Neunzehnjähriger hatte Thelen im Auftrag der Stadt den Text geschrieben, verpasste aber beinahe dessen Vorstellung, da er das verlangte Eintrittsgeld nicht hatte und ihm keiner die Autorschaft glaubte. Für die musikalische Aufführung formierten sich 2017 die Vigoleis-Choristen unter Bernd Cuypers Leitung. Die Ausstellung lockte mehr als 1000 Besucher an und wurde sogar in New York rezensiert. Es sei schon erstaunlich, dass Thelens Werk entweder hochgeschätzt oder beinahe unbekannt sei, stellt Pauly fest. Die Eckdaten mit dem Geburtsort Süchteln und Sterbeort Dülken ließen vermuten, dass Thelen sein Leben in der Heimatstadt verbracht habe. Dabei sei er fast immer unterwegs gewesen, erst freiwillig und später auf der Flucht wegen seiner Haltung gegen die Nationalsozialisten. Mit Ehefrau Beatrice lebte Thelen auf Mallorca, in Portugal, der Schweiz und in den Niederlanden. Es sei ein finanziell ärmliches Leben gewesen, doch eine spannende, bewegende und sich Gefahren aussetzende Biographie, so Pauly über den Schriftsteller, der sich zeitweise mit Sprachunterricht über Wasser hielt.