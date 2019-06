30 Jahre Skulpturensammlung in Viersen : Eis und Ausstellung zum Geburtstag

Ein großer Obelisk aus Eis zum Geburtstag der Skulpturensammlung: Stefanie Klingemann hat ihn geschaffen. Foto: Stefanie Klingemann

Viersen Zum Geburtstag des Skulpturenparks in Viersen zeigen elf junge Künstler ihre Auseinandersetzung mit Zeit, Ort und Raum. Der temporäre Charakter ihrer Ausstellung wird zuweilen über das gewählte Material betont.

Von Angela Wilms-Adrians

Dieses Mal war alles anders. Der herrliche Sonnenschein und die Besucher hatten in Teilen die Regie übernommen. Die zuvor sorgfältig vor der Galerie im Park platzierten Stühle wurden in den Schatten gestellt, während die Festredner im Türrahmen der Galerie sprachen. Dadurch ergab sich eine räumliche Weite. Sie mutete beinahe symbolisch an als Darstellung einer großartigen Idee vor 30 Jahren und der aktuellen Antwort durch junge Kunst darauf.

Zu feiern galt es zwei Ereignisse: Den 30. Geburtstag der Skulpturensammlung und die Eröffnung der Ausstellung Skulpturlabor mit junger Kunst. Für die zeitlich befristete Begegnung mit Werken junger Kunstschaffender ist die Fassade der Galerie auf markante Weise verändert. Dort ist für die Verweildauer der Ausstellung ein halber Wohnwagen angedockt, vom Foyer aus begehbar und damit sichtbare Verbindung der Ausstellungsflächen in und rund um die Galerie.

Die Besucher hatten die Stühle in den Schatten getragen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Info Skluturlabor bis Sonntag, 4. August Beteiligte Künstler Rebekka Benzenberg, Sven Dirkmann, Stefanie Klingemann, Justyna Janetzek, Achim Riethmann, Ulrike Schulze, David Semper, Simon Speiser, Emil Walde, Lara Werth und Nadja Winkelmann. Kunst-Imbiss Kurzführung in der Mittagszeit, Dienstag, 2. Juli, 13 bis 13.30 Uhr Führung durch die Ausstellung Sonntag, 14. Juli, 11 Uhr

Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) nannte die Beheimatung der Skulpturensammlung in Viersen einen „Glücksfall für die Stadt“ und die immense Einsatzbereitschaft des Heimatvereins ein „Geschenk“. Sie erinnerte an den Anfang und die Entwicklungsgeschichte der Skulpturensammlung, die mit der Galerie zu einem harmonischen Gefüge gewachsen sei. „Ohne Einzäunung und Eintritt ist ganzjährig und täglich an 24 Stunden die Auseinandersetzung mit moderner Kunst möglich“, sagte Anemüller. Ihr besonderer Dank galt Albert Pauly vom Heimatverein, der von Anfang an bis heute federführend beteiligt ist. Rückblickend stellte Pauly fest, die Anfänge seien ein Abenteuer gewesen, das zum Glückfall wurde.

Zum 30-jährigen Bestehen der Sammlung sei eine Zäsur möglich, die über die Zukunft der Sammlung nachdenken ließe. Ihre weitere Vergrößerung bleibe hoffentlich kein Traum, sagte Pauly. Der Düsseldorfer Akademieprofessor Gereon Krebber, seit etwa einem Jahr mit einer Arbeit in der Sammlung vertreten, führte in die Werke der Studenten ein. „Das ist hier ein toller Ort, und hier stehen tolle Exemplare“, schwärmte er euphorisch mit Blick auf den Bestand. Zum Skulpturlabor sagte er, dass das Projekt im Bezug zum Betrachter in der Verortung von Zeit, Raum und Materialität eine Verschiebung im plastischen Bereich bewusst mache. Als Verschiebungsgeste bezeichnete er zum Beispiel Emil Waldes Skulptur des Wohnwagens im Übergang von Außen- und Innenbereich der Galerie. Die Skulptur inszeniere ein Spiel mit Spannungselementen von heimelig und öffentlich.