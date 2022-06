Engagement in Brüggen : Einsatz für das Ahrtal und Urkunden für treue Mitglieder

Engagement in Brüggen

Brüggen Der der Jahreshauptversammlung der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Bracht ging es nicht nur um die Vorstandswahlen und Ehrungen verdienter Mitglieder, sondern auch um das Engagement für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal.

„Warum soll sich das ändern. Es ist in den vergangenen Jahren ja alles super gelaufen“, meinte ein Mitglied der KAB (Katholische Arbeitnehmer Bewegung) Bracht nach den Vorstandswahlen im Bürgersaal Bracht. Der Vorstand wurde einstimmig bestätigt. Willi Leven ist bis mindestens 2024 erster Vorsitzender, seine Stellvertreterin bleibt Gisela Dierichs . Ebenso gab es Bestätigungen für Schriftführer Helmut Bovenkamp , Medienreferent Michael Houben , Bildungsreferentin Nicole van Montfart und Beisitzerin Dorothea Federhen .

Höhepunkt der Jahreshauptversammlung waren aber nicht die Walen, sondern der mit Spannung erwartete Vortrag von zwei KAB-Mitgliedern aus Reifferscheid im Ahrteil. Willi Leven hatte nach dem Jahrhunderthochwasser schnell einen Kontakt zu dortigen KAB hergestellt: „Wir wollten zügig helfen und haben das auch unter anderem mit einer Gulaschkanone und 2000 Euro Spenden gemacht.“ Um den KAB-Mitgliedern in Bracht zu zeigen, was alles passiert ist, hielten Peter und Rita Kaiser aus Reifferscheid einen Vortrag und zeigten Bilder. „Man kann sich nicht vorstellen, was passiert ist. Menschen wurden weggespült, Autos sind wie Streichhölzer weggeflogen“, erzählte Peter Kaiser den 50 Zuhörern. Auch Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU) äußerte sich dazu: Politisch und moralisch gesehen, hätte der Landrat bei der Katastrophe vor Ort sein müssen. Aber er sei nicht da gewesen. Das habe keiner verstanden, ergänzte Rita Kaiser.