Bezirksschützenfest in Brüggen : Festzug mit mehr als 1000 Teilnehmern

Brüggen Beim Bezirksschützenfest in Brüggen wurde Peter Schommer als künftiger König ausgemacht. Die St.-Petri-Bruderschaft Oebel feierte derweil ihre erste Königin Jaqueline I. gebührend.

Bei schönstem Kirmeswetter war beim Bezirksschützenfest zum Heimatfest der St.-Petri-Bruderschaft Oebel-Gelagweg zur Ehr‘ des scheidenden Bezirkskönig Jan Croonenberg der Festzug über einen rund vier Kilometer langen Weg durch die Straßen von Oebel gezoegn. Mehr als tausend Teilnehmer in 19 bunten Gruppierungen hielten unter den lauten Klängen von acht Musikeinheiten ihren Gleichschritt ein. Die Feuertaufe bestand bei so viel Trubel der neue Festplatz der Oebeler.

In der 236-jährigen Bruderschafts-Geschichte der St.-Petri-Bruderschaft Oebel-Gelagweg gab‘s erstmals mit Jaqueline I. (Resing) eine Königin — der Mädchenzug als Ministerinnen hatte das Motto: „Wir sind Königin“. „Wir sind stolz darauf, solch eine Königin zu haben und auf alles, was diese Mädels bisher geleistet haben“, sagte Oebels 1. Vorsitzender Bernd Riedel. Ihnen voran schritt Königsadjutant Jan-Lukas Roesges, der schon zum zweiten Mal in diese Rolle schlüpfte und einmal Minister war und am Kirmesmontag seinen 27. Geburtstag feiert. „Mit all den Mädels habe ich kein Problem. Schließlich bin ich doch der ‚Hahn im Korb‘“, meinte Roesges schmunzelnd. Dementsprechend hatte er zum Klumpenball seine Schuhe dekoriert.