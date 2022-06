„Franks Sitzecke“ in Brüggen : Eine Männer-Talkrunde mit musikalischen Folgen

Brüggen Seit fünf Jahren talkt Moderator Frank Schiffers erfolgreich in Brüggen. Jetzt hatte er eine reine Männerrunde eingeladen. Ein Treffen mit Folgen.

Alexander Niggemann hat Metallbauer gelernt, Handgemachtes hat für ihn einen großen Wert. Die Corona-Zeit hat er genutzt, um den „Niggemann to go Podcast“ zu erstellen. So regt er an, wie man sich die richtigen Menschen an seine Seite holt. „Das Wichtigste ist, sich selbst treu zu bleiben. Meine Vision ist, Ideen und Ziele lebendig zu machen“, so der Wahl-Brüggener. Die Eintrittsgelder gehen an die regionale Flüchtlingshilfe. Da alle Gäste eine musikalische Ader haben, kündigte Frank Schiffers eine gemeinsame CD an. Birgit Sroka