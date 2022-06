Wohnen in Schwalmtal : Schwestern legen neuen Entwurf  für Bauvorhaben vor

Schwalmtal Die erneut geänderten Baupläne der Schwestern von Bethanien sorgten im Ausschuss für Planung, Bauen, Verkehr für eine Überraschung: Jetzt konzentriert sich der Orden auf drei Mehrfamilienhäuser an der Bolzplatzfläche, um die Anwohner kämpfen. Wie sie darauf reagierten.

Das Bauvorhaben am Bolzplatz „An Haus Clee“ hat in der jüngsten Sitzung die Mitglieder im Ausschuss für Planung, Bauen, Verkehr sowie Anwohner beschäftigt. Der Orden der Dominikanerinnen von Bethanien hat auf seiner Fläche zunächst geplant, Mehrfamilienhäuser mit günstigen Wohnungen zu errichten. Durch einen Flächentausch wollte er dafür drei voll erschlossene Grundstücke nutzen und andererseits der Gemeinde durch die Vermarktung von Grundstücken für Doppelhäuser eine Einnahme bieten. Nach den neuen Plänen will der Orden nur noch drei Mehrfamilienhäuser an der Straße realisieren. Anwohner um den früheren CDU-Politiker Kurt van de Flierdt, die den Bolzplatz erhalten wollen, legten einen Gegenentwurf vor.