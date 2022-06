Zukunft ist trotzdem unsicher : Faustballer des TuS Wickrath feiern den Klassenerhalt

TuS Wickraths Fausballer haben den Klassenerhalt erreicht. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Faustball Die Faustballer des TuS Wickrath haben den Klassenerhalt in der Verbandsliga erreicht. Ob der Verein jedoch weiterhin in der Spielklasse spielt, entscheidet sich in der kommenden Zeit.

Es wird wohl noch ein bisschen dauern, ehe feststeht, was die Faustballer des TuS Wickrath mit diesem Klassenerhalt anfangen. Sportlich haben sich die Wickrather in der Verbandsliga der Männer behauptet, sind als Sechstes von acht Teams haarscharf dem Abstieg entronnen. Ob die TuS-Faustballer in der nächsten Feldsaison, die im April 2023 startet, aber weiterhin in dieser Liga antreten werden, steht noch nicht fest. Denn in der Mannschaft wurde nun die Möglichkeit besprochen, in der Bezirksliga an den Start zu gehen – also zwei Spielklassen weiter unten. „Dieser Plan wird im Team aktuell noch diskutiert“, wie Sebastian Leppert, Abteilungsleiter beim TuS Wickrath, erzählt. Hintergrund ist das hohe Spielniveau in der Verbandsliga und die Zusammensetzung des Faustballteams.

Im April 2022 hat Coach David Wieczorek mit seinem Team die Startposition in der Verbandsliga von der vorherigen Mannschaft des TuS Wickrath übernommen. „Die erste Mannschaft hatte sich bedauerlicherweise zu großen Teilen aufgelöst. Der Großteil des jetzigen Teams hat demnach erstmals in dieser Klasse gespielt“, erklärt Wieczorek. Ergänzt wurden die Verbandsliga-Neulinge durch einige erfahrene Spieler, dennoch war der sportliche Erfolg eine „Berg- und Talfahrt“, wie der Trainer weiter beschreibt. „Neben spielerischen Glanzleistungen, wie beispielsweise gegen den TV Wahlscheid oder gegen die Spieler der Mannschaft von TKD Duisburg, sind auch einige leistungsschwache Spiele dabei gewesen.“ Am Ende belegte der TuS Wickrath eben jenen sechsten Tabellenrang und stand damit knapp über dem Strich. Drei Siege und daher sechs Zähler standen nach 14 Spielen zu Buche. Der punktgleiche TuS Oberbruch wird aufgrund der weniger gewonnen Sätze in dieser Saison voraussichtlich absteigen. Möglicherweise ändert sich aber an der Konstellation der kommenden Feldsaison noch etwas, wenn die Wickrather eine Entscheidung getroffen haben. „Ein freiwilliger Abstieg in die Bezirksliga wird im Rahmen der Mannschaft besprochen, da personelle Engpässe eine reibungslose und spielerisch angemessene Saison in der Verbandsliga gefährden könnten“, sagt Wieczorek. Bis in den November könne das Team noch entscheiden, dann erfolgen die Meldungen für die Saison auf dem Feld.