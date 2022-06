Bauvorhaben in Bracht : Lebenshilfe plant erstes Apartmenthaus in Brüggen

Bereichsleiterin Petra Alshut (2.v.l.) zeigt Guntram Krettek (l.), wo das neue Apartmenthaus der Lebenshilfe in Brüggen-Bracht entstehen soll. Dabei: Klientin Waltraud Kremer, Betreuer Kasimir Simonsen und Birgit Lovisa (r.). Foto: Lebenshilfe

Brüggen Noch in einem sehr frühen Stadium befinden sich die Pläne für ein Projekt, das die Lebenshilfe erstmals in Brüggen-Bracht realisieren will: An der Neustraße plant sie ein Apartmenthaus für Menschen mit und ohne Handicap.

Der Verein „Lebenshilfe Kreis Viersen“ will ein Apartmenthaus an der Neustraße in Brüggen-Bracht errichten: Es wird das erste inklusive Haus dieser Art in der Burggemeinde sein. „Dort finden Menschen mit und ohne Behinderung bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum. Zudem steht die Lebenshilfe mit kompetenter Betreuung zur Seite“, sagt Petra Alshut, Bereichsleiterin für Brüggen des Vereins.

Einen ersten Eindruck von dem neuen Projekt der Lebenshilfe konnte Petra Alshut bei der Spendenübergabe Guntram Krettek geben, als sie das Baugrundstück besuchten. Das Areal liegt im Herzen von Bracht und bietet mit kurzen Wegen für die künftigen Bewohner einen idealen Ausgangspunkt, um am Leben in der Gemeinde teilzuhaben. „Wir befinden uns noch in einem sehr frühen Planungsstadium“, sagt Christian Rother, beim Verein „Lebenshilfe Kreis Viersen“ zuständig für die Pressearbeit. Das Grundstück sei ausgesucht, die Lebenshilfe sei dafür vorgemerkt, die Kaufverhandlungen würden laufen.

Für den Bau wird der Verein Lebenshilfe mit Dewey & Blohm-Schröder Architekten Partnerschaft mbB aus Viersen zusammenarbeiten. Durch die Turbulenzen in der Bauwirtschaft ist es Christian Rother zufolge zurzeit noch nicht klar, wann genau der Spatenstich stattfinden wird. Geplant ist er für das Frühjahr 2024. „In wie viele Einheiten das Apartmenthaus aufgeteilt werden wird, steht zurzeit noch nicht fest“, so Rother. Dazu sei die Planung in einem zu frühen Stadium.

Für dieses Objekt konnte der Verein jetzt über eine Spende in Höhe von 2000 Euro von der Firma „Krettek Seperation“ entgegen nehmen. Das Geld werde Christian Rother zufolge etwa für die Planungskosten verwendet.