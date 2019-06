Bethanien-Kinderdorf in Schwalmtal-Waldniel : Joko moderiert Jubiläumskonzert

Am Sonntag feierte die Musikgruppe La Taste des Kinderdorfs Bethanien mit einem Sommerfest den 30. Geburtstag. Am Abend auch dabei: der aus Waldniel stammende TV-Moderator Joko Winterscheidt.

Im Jahr 1989 fanden sich nach einem Musikworkshop in Belgien in einer Garage einige Musiker um Ostendarp zusammen, dies war die Gründung von La Taste. Es entstand etwas Gemeinsames, ein Projekt, bei dem kein Unterschied zwischen Bewohnern, Mitarbeitern oder Musikern von außerhalb gemacht wurde. Der Musikpädagoge des Kinderdorfes bietet Freiräume, aber auch Disziplin wird vermittelt, denn bei einem Auftritt soll auch alles klappen und dafür legen sich die Mitglieder mit viel Herzblut ins Zeug. Aktuell gehören zu La Taste auch die Sängerinnen Cagla, Yasemin und Lena. Lena schreibt selbst und komponiert Stücke. Von ihr sind drei Stücke auf der neuen CD „One Nation“, bei der internationale Musiker mitgewirkt haben. Erzieherin Sabine ist bereits seit 1991 bei La Taste. Sie spielt Mandoline, Gitarre und Bass und greift auch zum Mikrofon. Der FSJler Jannis singt, spielt Klavier, Orgel und Schlagzeug. Der coole Professor am Bass ist Johannes, Hannah wird als Biest am Schlagzeug bezeichnet, Jill gibt mit dem Keyboard oft den Ton an. Dass daraus etwas ganz Großes entstehen kann, zeigt die Geschichte von Joy Olasunmibo Ogunmakin, die bei der Kinderdorfmutter Ida Dunkel gelebt hat, La Taste beitrat und nun unter dem Künstlernamen Ayo ein Star ist.