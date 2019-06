Leichtathletik : Waldnieler Lauf weiterhin sehr beliebt

Eine willkommene Erfrischung per Rasensprenger beim 40. Dr.-Ernst-van-Aaken-Gedächtnislauf des OSC Waldniel. Als Tempomacher hatte hier der 85-Viersener Ernst Hendricksen (3. v.l.) zwei junge Damen. Foto: Paul Offermanns

Bei der 40. Auflage des Dr.-Ernst-van-Aaken-Gedächtnislaufs des OSC Waldniel kamen 1100 Finisher ins Ziel. Das waren aber deutlich weniger als im Vorjahr. Mit der Staffeljagd auf den Rekord von Dieter Baumann fremdeln die Läufer noch.

Der Dr.-Ernst-van-Aaken-Gedächtnislauf mit Start und Ziel an der Europaschule hat erneut großen Zuspruch gefunden. Bei der 40. Auflage zählte Ausrichter OSC Waldniel über 1100 Finisher bei tollem Laufwetter. Erfrischungen gab es an der Strecke und im Ziel. „Ja, das war eine Wohltat! Danke auch an die Familie, die auf der Straße an der Grundschule ebenfalls einen Rasensprenger aufgestellt hatte. Und die netten Leute, die unterwegs Wasserflaschen angereicht haben“, schrieb Fünf-Kilometer-Läuferin Stephanie Meiendresch in Facebook.

Dass die Zahl der Finisher im Vergleich zum Vorjahr (1359) rückläufig war, konnte Horst Stuhlweißenburg aus dem OSC-Organisationsteam nicht schocken: „Damit bleibt unser Straßenlauf die größte Sportveranstaltung im Jahreskalender in Schwalmtal, aber auch hier in der Region.“ Die neue 5000-Meter-Staffel-Rekordjagd braucht aber noch etwas Anlaufzeit, insgesamt waren nur fünf Staffeln am Start. „Sowohl die Masse als auch die Qualität fehlten noch, waren die Läufer doch angetreten, den Deutschen Rekord von Dieter Baumann über 5000 Meter zu knacken“, sagte Stuhlweißenburg. Das Team des OSC Waldniel mit Fabio Faulhaber, Chris-Ole Zwarg, Jan-Bastian Zwarg, Tom-Luka Zwarg, Niklas Podszus, Harald Lange, Marcel Hamann und Stefan Herschbach siegten schließlich überlegen in 14:17 Minuten. „Es fehlten nur 1:22,3 Minuten am Rekord“, sagte OSC-Vorsitzender Heinz Küsters. Die Rekordzeit des 5000-Meter-Olympiasiegers Dieter Baumann beträgt 12:54,7 Minuten.

Info Hier kann das nächste Mal gelaufen werden Oedt Das nächste Sportfest für die heimischen Leichtathleten steht kommenden Mittwoch beim Sprint- und Mittelstreckenabend auf der Oedter Nierskampfbahn auf dem Programm. Um 17.15 Uhr fällt der erster Startschuss. Brüggen Am Sonntag darauf wird’s bei der 4. Team-Cross-Challenge von TuRa Brüggen im Sportpark am Vennberg nass und schmutzig. Im Hauptlauf (ab Jahrgang 2003) sind noch genügend Plätze frei. Dafür sind noch Anmeldungen auch am Tage der Veranstaltung möglich, vorher im Internet unter der Adresse www.turabrueggen.de.

Das zum Hauptlauf gewordene Fünf-Kilometer-Rennen mit 305 Teilnehmern im Ziel läutete der OSC Waldniel wieder mit einem Countdown und dem Gongschlag von Big Ben ein und sorgte an der neuen und flachen Rundstrecke für eine tolle Stimmung. Der 18-jährige Waldnieler Lasse Lobmeyr lag am Ende ganz knapp nach einer spannenden Spurtentscheidung vor Michael Schiffer (beide 17:21 Minuten) und Fabio Faulhaber (OSC Waldniel) in 17:26 auf den Plätzen zwei und drei. Michael Schiffer, der aus der österreichischen Hauptstadt Wien angereist war, lief dabei in „Memoriam“ für seinen Vater Ronald, der lange Jahre im OSC Waldniel aktiv war und damals bei einem tragischen Autounfall auf dem Weg zum Neujahrslauf in der Waldnieler Schomm ums Leben kam.