Diebstahl in Viersen : Dieb stiehlt auf dem Parkplatz Handtasche aus dem Kofferraum

Die bestohlene Frau hat der Polizei den Täter beschrieben, die Ermittlungen laufen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Ein Dieb hat einer 75-jährigen Viersenerin am Mittwochvormittag auf einem Supermarktparkplatz an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Viersen die Handtasche aus dem Kofferraum ihres Autos gestohlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei berichtete, hatte die 75-Jährige nach erledigtem Einkauf die Tasche im Kofferraum verstaut und war ins Auto gestiegen, als der Täter plötzlich den Kofferraum öffnete und die Tasche stahl. Anschließend floh er mit einem Damenfahrrad in Richtung Gladbacher Straße.

Die Viersenerin beschrieb der Polizei den Tatverdächtigen als 1,70 Meter groß, mit mittelblonden kurzen Haaren. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet. Hinweise können der Polizei telefonisch übermittelt werden, unter 02162 3770.

(naf)