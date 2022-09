Tat in Haan : Unbekannte stehlen Auto von Privatparkplatz

Haan Wer kann helfen? Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu dem Diebstahl eines Mazda CX5 in Haan sagen können. Das Auto verschwand in der Nacht zu Mittwoch.

In der Nacht von Dienstag, 30. August, 22 Uhr, bis Mittwoch, 31. August, 5.45 Uhr, haben Unbekannte einen silbernen Mazda CX5 in Haan gestohlen. Das Auto mit dem Kennzeichen K-CX 5550 stand laut Polizei auf einem privaten Parkplatz an der Turmstraße in Höhe der Hausnummer 19. „Wie der oder die bislang unbekannten Fahrzeugdiebe den silbernen Kombi öffnen, starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt“, erklärte ein Polizeisprecher. Die Beamten schätzen den Zeitwert des neun Jahre alten Fahrzeugs auf 16.000 Euro.