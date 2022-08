Standort Kampheider Straße : Unterkunft für Geflüchtete in Haan derzeit nicht zu finanzieren

So könnte die Unterkunft in Haan in Zukunft aussehen. Foto: Stadt Haan

Haan Das Projekt an der Kampheider Straße solle zwar weiter geplant werden, eine kurzfristige Umsetzung ist laut Verwaltung aber aktuell nicht machbar.

Der Preis für das Projekt „Flüchtlingsunterkunft Kampheider Straße“ sei kein Kleingeld, sagt Annette Herz, die Erste Beigeordnete der Stadt Haan im Ausschuss für Soziales, Integration und Generationen am Dienstag. Kostenpflichtiger Inhalt 8,25 Millionen Euro soll das Vorhaben am Ende kosten. „Das ist in unserer aktuellen Haushaltslage nicht darstellbar“, sagt Herz. Dennoch wird die Verwaltung die Planung der Einrichtung vorantreiben bis zur Entwurfsplanung mit „Kostenberechnung bzw. Baugenehmigungsreife“, wie es in der Beschlussvorlage heißt. Dem stimmte der Ausschuss mit Ausnahme der SPD zu. „Falls sich dann Fördermöglichkeiten des Bundes oder des Landes ergeben, haben wir den Plan schon einmal in der Schublade“, sagt Herz, die in der Sitzung auch erste Entwürfe für das Projekt vorstellte.