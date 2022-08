Kriminalität in Haan : Orangener Jeep von Parkplatz gestohlen

Haan Hinweise auf mögliche Täter hat die Polizei bisher nicht. Das 60.000 Euro Auto bleibt verschwunden und wurde international zur Fahndung ausgeschrieben.

Ein orangefarbener Jeep wurde laut Polizei offenbar von einem Parkplatz in Haan gestohlen. Die Tat soll demnach in der Nacht von Freitag, 26. August, 22.00 Uhr, auf Samstagmorgen, 27. August, 08.00 Uhr, stattgefunden haben. Der Jeep Wrangler Unlimited stand auf einem Parkplatz an der Bachstraße in Haan, gegenüber der Hausnummer 71. Wie der oder die bislang noch unbekannten Fahrzeugdiebe den Geländewagen öffnen, starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem Auto mit dem amtlichen Kennzeichen ME-JP 86. Der Wert des knapp drei Jahre alten Fahrzeugs, das zur Tatzeit eine Laufleistung von nur 15.600 Kilometern auf dem Tachometer hatte, wird mit 60.000 Euro angegeben.