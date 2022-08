Haan : Feuerwehr befreit geschwollenen Finger von Ring

Haan Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz ist die Feuerwehr Haan am Sonntagnachmittag ausgerückt: Im Haaner Krankenhaus bekam eine junge Frau nicht mehr ihren Ring vom Finger.

Nachdem verschiedene andere Maßnahmen fehlgeschlagen waren, kam ein Akkutrennschleifer zum Einsatz. Mit sehr viel Fingerspitzengefühl und einer improvisierten Wasserkühlung konnte der Ring an einer Seite durchgetrennt und an der anderen eingekerbt und letztendlich aufgebogen werden, teilte die Feuerwehr mit. Der Einsatz im Krankenhaus war nach rund 30 Minuten beendet. Dann konnte die eigentliche Behandlung an der jungen Frau fortgesetzt werden.