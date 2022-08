Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Diebe stehlen Geländewagen in Erkelenz und Hückelhoven

Die Polizei stellte eines der Fahrzeuge bereits sicher. Foto: dpa/Carsten Rehder

Erkelenzer Land In der Nacht zu Dienstag sind ein Jeep und ein Land Rover gestohlen worden. Eines der Fahrzeuge tauchte wenig später allerdings in den Niederlanden auf. Auch in einen Lastwagen brachen Täter ein.

Auto nach Einbruch gestohlen Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag, 30. August, einen weißen Jeep Grand Cherokee mit Heinsberger Kennzeichen (HS) gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter zuvor Zugang zu einem Innenhof in der Straße Im Rhin in Hückelhoven. Aus diesem Innenhof erbeuteten sie eine Handtasche, in dem sie den Schlüssel zu dem weißen Geländewagen fanden und mit dem Auto entkamen.

Weiteres gestohlenes Fahrzeug wieder aufgetaucht In der gleichen Nacht kam es derweil auch in Erkelenz zu einem Autodiebstahl, auch hier war ein Geländewagen das Ziel. Wie die Polizei mitteilt, stahlen unbekannte Täter einen grauen Land Rover, der am Marienweg parkte. Hier hatten die Diebe allerdings nur kurzfristig Erfolg: Mithilfe eines GPS-Trackers, den die Fahrzeughalterin am Auto installiert hatte, konnte die Frau ihren Wagen nur wenige Kilometer hinter der Grenze im niederländischen Landgraaf orten. Die niederländische Polizei stellte den Land Rover kurz darauf sicher.

Werkzeug aus Laster erbeutet Bereits am vergangenen Wochenende war zudem ein Klein-Lastwagen in Hückelhoven das Ziel von unbekannten Tätern, die in diesem Fall allerdings nur auf den Inhalt des Wagens aus waren. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Montagmorgen, 6.45 Uhr, Zugang zum Lastwagen, der in der Straße Doverack stand. Sie erbeuteten eine Bohrmaschine.

(RP)