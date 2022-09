Verwaltung in Schwalmtal : Kämmerin nimmt nach 44 Jahren Abschied von der Verwaltung

Kämmerin Marietta Kaikos geht jetzt in den Ruhestand. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Das ist heute ungewöhnlich: 44 Jahre hat Marietta Kaikos in der Schwalmtaler Verwaltung gearbeitet. Sie machte dort ihre Ausbildung und arbeitet zuletzt als Kämmerin. Was sie für den Ruhestand plant.

Frau Kaikos, 44 Jahre bei der Gemeinde Schwalmtal, zuletzt als Kämmerin: War das denn niemals langweilig?

Marietta Kaikos Nein, ich habe dort nach dem Abitur begonnen und mich in verschiedenen Gebieten weiterentwickelt beziehungsweise hochgearbeitet, wie man so schön sagt. Kämmerin bin ich erst seit dem 1. Januar 2009, also seit knapp 14 Jahren.

Was hat Ihnen an Ihrer Arbeit Spaß gemacht? Und gibt es etwas, was Sie nicht vermissen werden?

Kaikos Mir hat meine Arbeit immer großen Spaß gemacht, egal ob im Bereich Zentrale Dienste, Personal, Organisation oder Finanzen. Besonders gut hat mir gefallen, dass ich immer in irgendeiner Form am Strippen ziehen mitbeteiligt war und damit eine sehr lange Zeit an der Entwicklung der Gemeinde Schwalmtal mitwirken durfte. Nicht vermissen werde ich auf jeden Fall, dass ich viele meiner Herausforderungen quasi mit nach Hause genommen und nachts darüber gebrütet habe.

Was verbuchen Sie als persönlichen Erfolg?

Kaikos Ich würde sagen zu meinem persönlichen Erfolg gehört die Einführung des damals sogenannten neuen Steuerungsmodells, das das Arbeiten der Verwaltung seit 1. März 1999 in Schwalmtal völlig auf den Kopf gestellt hatte. Heute ist dieses ergebnisorientierte Arbeiten spätestens seit der Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements Anfang der 2000er Jahre völlig normal in allen Verwaltungen, aber damals gehörte schon sehr viel Überzeugungsarbeit dazu. Außerdem bin ich auch ein wenig stolz darauf, dass die Gemeinde Schwalmtal in meiner Amtszeit als Kämmerin nicht in die Haushaltssicherung gefallen ist.

Werden Sie auch im Ruhestand ein Haushaltsbuch führen?

Kaikos Ich führe eigentlich immer schon ein privates Haushaltsbuch und werde das auch sicher fortführen.

Was planen Sie für Ihre nahe Zukunft?

Kaikos Für meine Zukunft wünsche ich mir in erster Linie möglichst lange gesund und fit zu bleiben und freue mich, endlich genug Zeit für meine Familie und meine Freizeit zu haben.

Was wünschen Sie der Gemeinde?