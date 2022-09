Polizei-Fahndung mit Foto : Nach Einbruch Mercedes-SUV vor der Tür gestohlen

Das ist der Mercedes GLK mit schwarzem Dach, den Unbekannte in Quettingen entwendet haben. Foto: RP/Polizei

Leverkusen Die Polizei ermittelt inzwischen in insgesamt vier Homejacking-Fällen im Leverkusen und Köln, bei denen Einbrecher auch Fahrzeuge der Opfer entwendeten

Mit Fotos eines gestohlenen Mercedes GLK fahndet die Kripo Köln weiterhin nach zwei verdächtigen jungen Männern, die in der Nacht auf Sonntag, 4. September, nach einem Einbruch in ein Quettinger Wohnhaus mit dem SUV des geschädigten Halters geflüchtet sein sollen. Auffällig ist die rote Folierung des Fahrzeugs in der Farbkombination mit schwarzem Dach und schwarzen Außenspiegeln.