Scheibe in Neuss Zerschlagen : Diebe brechen mitten am Tag ein Auto auf

Neuss In Neuss haben unbekannte Diebe die Scheibe eines geparkten Mercedes zerschlagen und eine Tasche mit Wertgegenständen aus dem Auto gestohlen. Die Tat wurde mitten am Tag begangen.

Der Diebstahl fand am Samstagvormittag, 03. September, gegen 10.50 Uhr, auf dem Parkplatz des Hauptfriedhofs an der Rheydter Straße in Neuss. Der Besitzer des beschädigten Mercedes, hatte sein Auto eigentlich nur kurz abstellen wollen. Als er circa fünfzehn Minuten später zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er den Diebstahl seiner Umhängetasche fest. Die Täter hatten offenbar die Heckscheibe eingeschlagen und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Unverzüglich verständigte der Bestohlene die Polizei und erstattete Anzeige.