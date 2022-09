Freizeittipp für Brüggen : Erste Nacht der Jugendkultur am Nikolausplatz

Brüggen Die Gemeinde Brüggen macht mit einem bunten Programm mit bei der landesweiten „Nacht der Jugendkultur“. Was am 24. September geplant ist.

Die vier Jugendeinrichtungen in der Gemeinde Brüggen – der Jugendtreff Born, das Kolibri, das Secondhome und das Streetwork Brüggen – machen bei der NRW-weiten Aktion „Lange Nacht der Jugendkultur“ mit. Unter dem Motto „Sunset Culture“ gibt es Angebote am Samstag, 24. September, von 18 bis 24 Uhr. „Dafür verlasen wir die Einrichtungen und gehen erstmals nach draußen, auf den Nikolausplatz“, erläutert Mitorganisatorin Gaby Wintraken. Das Angebot sei kostenfrei. Jeder, der Lust habe, könne mitmachen. Der Nikolausplatz soll illuminiert werden, es gibt eine Chill-Ecke mit Musik und gegen Entgelt Burger vom Foodtruck von Markus Vollmer. Geboten werden ein Steel-Drum-Workshop, T-Shirt-Druck, Graffiti mit Johannes Veit und Malen mit Birgit Menzel. Im Secondhome kann per Tagtool am Tablett gemalt werden, die Werke werden projiziert.