Diebstahl in Viersen : Grauer Chevrolet an der Remigiusstraße gestohlen

Nach Angaben der Polizei hat das Auto ein VIE-Kennzeichen. Das Kriminalkommissariat West ermittelt. Foto: dpa/Silas Stein

Viersen Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, an der Remigiusstraße in Viersen einen grauen Chevrolet vom Typ Aveo gestohlen.

Das teilte ein Polizeisprecher mit. Die 14 Jahre alte Schräghecklimousine hat ein VIE-Kennzeichen. Die Polizei ermittelt nun und bittet um Hinweise, etwa dazu, wo das Auto abgeblieben ist. Sie ist dafür erreichbar unter Telefon 02162 3770.

(naf)