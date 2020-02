Einkaufen in Brüggen : Geschäfte über Rampen erreichen

Einkaufen in Brüggen

Brüggen Über mobile Rampen sind fünf Läden im Brüggener Zentrum nun besser erreichbar.

Für Menschen, die auf Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind, gibt es bei zahlreichen Geschäften im historischen Zentrum von Brüggen Probleme: Die Läden sind nicht barrierefrei. Stufen vor oder in einem Geschäft bewirken, dass Menschen mit Einschränkungen dort nicht ohne Schwierigkeiten einkaufen können. Bei fünf Geschäften wurde dieses Problem nun gelöst: Die Läden, die Hindernisse im Türbereich oder sogar im Geschäftsraum haben und über eine Behindertenklingel verfügen, sind nun zusätzlich mit einer mobilen Rampe ausgestattet.

Außerdem bietet er Brüggener Einzelhändlern oder Dienstleistern an, bei Interesse an einer Behindertenklingel für den Eingangsbereich plus einer mobilen Rampe, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Kallusch ist unter Ruf 02163 5701-194 zu erreichen. bigi