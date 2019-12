Tourismus in Brüggen : Best-Western-Hotel für Brüggen

Brüggen Am Westring laufen die Vorbereitungen für das neue Hotel-Bauvorhaben. Ostern 2021 soll das Drei-Sterne-Haus mit hundert Zimmern eröffnet werden. Zielgruppe sollen neben Tagestouristen und Messegästen auch Kunden des Outletcenters in Roermond sein.

„Wir freuen uns riesig, gemeinsam mit einem ortsansässigen Investor ein solch tolles Hotelangebot für Reisende und Brüggener bauen zu dürfen“, sagte Stärk. Seine Familie führe bereits ein „Best-Western-Hotel OSKR“ in Singen. Nach dem Studium von International Business und seiner Tätigkeit im elterlichen Betrieb freut sich Stärk auf die neue Aufgabe in der Burggemeinde: „In den vergangenen 80 Jahren haben wir gelernt, wie wir mit Service und Qualität bei unseren Gästen punkten können“, sagt der Geschäftsführer. In vierter Generation Hotelier zu sein, sei für ihn ein Ansporn, auch in Brüggen das Beste zu geben. Die BHW Hotel Group betreibt zurzeit rund 4700 Häuser in rund hundert Ländern. Dabei handelt es sich nicht um ein Franchise-Prinzip, sondern um Kooperationen. Zu der Gruppe gehören weltweit 17 Hotelmarken wie Best Western, Best Western Plus, Vib, GLo, Aiden, Sadie oder Sure Hotel.