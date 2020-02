Kreis Viersen : Nicht mal jeder fünfte Vater nimmt Elternzeit

Kreis Viersen Im Kreis Viersen nehmen weniger Väter Elternzeit als im NRW-Schnitt. Im Jahr 2018 bezogen nach den aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts 5.209 Menschen Elterngeld, davon 959 Väter. „Damit haben nur 18,4 Prozent der Väter im Kreis eine Elternzeit genommen, während es im NRW-Durchschnitt 21,5 Prozent waren“, sagt Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK classic.

Ein Grund hierfür ist sicherlich, dass Männer immer noch mehr verdienen als Frauen, was sich deutlich in der Höhe des Elterngeldes widerspiegelt. „Das durchschnittliche monatliche Elterngeld bei den Vätern lag 2018 im Kreis Viersen bei 1.233 Euro, das der Mütter nur bei 696 Euro“, so Lobscheid.