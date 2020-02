Schulen in Viersen : Walking Bus für mehr Verkehrssicherheit

Viersen Zwei Schulen in Viersen-Dülken setzen jetzt auf das Projekt. So soll das morgendliche Parkchaos eingedämmt werden.

Vor der Gemeinschaftsgrundschule Dülken ist an diesem Montagmorgen wenig Durchkommen: Eine Mutter parkt mit ihrem großen Auto auf der Straße, lässt ihr Kind aussteigen, wartet. Und wartet. Hinter ihrem Wagen bildet sich eine Schlange. Die Müllabfuhr kommt kaum durch, ein Bus muss warten. Hans Jansen, Geschäftsführer der Verkehrswacht Viersen, ist vor Ort und spricht die Mutter an. Ob sie nicht vielleicht noch gleich bis auf den Schulhof fahren wolle, möchte er wissen. Ihre Reaktion: „Halt die Klappe!“ Ließe sich diese Mutter wohl dazu bewegen, aktiv gegen das Verkehrschaos an der Grundschule vorzugehen? Fraglich. Andere Eltern zumindest sind dazu bereit. Sie engagieren sich im Projekt „Walking Bus“, das nun an der Gemeinschaftsgrundschule Dülken und der Paul-Weyers-Schule in Dülken startet. Auch Polizei und Verkehrswacht sind beteiligt.

Vorreiter ist die Grundschule an der Zweitorstraße in Viersen. „Da gibt es den Walking Bus schon seit Jahren“, sagt Jansen. Im Oktober 2007 starteten zum ersten Mal Eltern morgens zu Fuß gemeinsam mit Schülern, die sie an eigens eingerichteten Bushaltestellen einsammelten, Richtung Schule. Seit Montag hat nun auch die Gemeinschaftsgrundschule Dülken einen Walking Bus. Die Paul-Weyers-Schule zieht am 10. Januar nach.

Die Walking-Bus-Haltestellen für die Paul-Weyers-Schule sind an der Kirche Herz-Jesu, am Eligiusplatz, am Wilhelm-Cornelißen-Platz und am Parkplatz des Norma-Supermarktes an der Venloer Straße. Die Haltestellen für die Schüler der Gemeinschaftsgrundschule sind am Norma-Parkplatz, am Parkplatz des Rathauses am Amerner Weg und dem Parkplatz des Netto-Supermarktes an der Rheindahlener Straße. Die Schule plant aber noch zwei weitere Routen. An den Sammelpunkten stehen jetzt Walking-Bus-Schilder, die Motive haben Schüler selbst gestaltet. Die weiteste Strecke sei etwa 1,3 Kilometer lang, die kürzeste 300 bis 400 Meter, erklärt Jansen. In einer Schulung mit einem Verkehrssicherheitsberater der Polizei wurden die beteiligten Eltern auf ihren Einsatz als Verkehrshelfer vorbereitet, die Verkehrswacht stellte den Schulen jeweils zwölf Warnwesten für die Eltern zur Verfügung.