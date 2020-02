Naturschutz in Niederkrüchten : Viele Anregungen zum Landschaftsplan

Naturschutz in Niederkrüchten

Niederkrüchten Der Beirat der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Viersen beschäftigt sich am 4. Februar mit dem Vorentwurf des Landschaftsplans. Dazu sind knapp hundert Anmerkungen eingegangen. Ein Thema: der Elmpter Wald.

Wie ist der aktuelle Stand beim Landschaftsplan Grenzwald/Schwalm? Darüber wird Andreas Budde, Dezernent für Umwelt beim Kreis Viersen, in der Sitzung des Beirats der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Viersen berichten. Und dabei wird er einiges zu tun haben. Denn zum Vorentwurf des Landschaftsplans sind bisher 41 Stellungnahmen von Träger öffentliche Belange sowie Äußerungen von 51 Anwohnern beim Kreis Viersen eingegangen. Das zeigt: Die geplanten Änderungen des Landschaftsplans interessieren Menschen im Kreis Viersen. Und das mit Recht: Denn die Vorschläge würde nach ihrer Umsetzung auch Einfluss auf den Alltag haben, etwa bei Spaziergängen im Elmpter Wald.

Sitzung Die Sitzung des Beirates der Unteren Landschaftsschutzbehörde im Kreis Viersen beginnt am Dienstag, 4. Februar, um 18 Uhr. Treffpunkt ist das Lambersartzimmer im Kreishaus, Rathausmarkt 3 in Viersen.

An welchem Punkt befindet sich das Verfahren?

Nach der Aufstellung des Landschaftsplans durch den Kreistag ist ein Entwurf erarbeite worden. Dieser wurde auf unterschiedlichen Ebenen vorgestellt: Zwischen September und Dezember 2019 haben die Projektleiter den Entwurf in den betroffenen Kommunen Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal sowie in der Stadt Nettetal vorgestellt. In Schwalmtal gab es zusätzlich eine Bürgerversammlung; daran nahmen auch zahlreiche Niederkrüchtener teil. Zudem wurde der Vorentwurf den Landwirten vorgestellt und es gab einen Vor-Ort-Termin der Projektgruppe. Bis zum 17. Januar konnten Kommunen, Träger öffentliche Belange und Anwohner ihre Anmerkungen zum Vorentwurf des Landschaftsplanes vorbringen.