Meisterbrief und Ehrenmedaillen : Handwerkskammer ehrt Raumausstatter

Über die Bronzene Medaille freute sich Rita Wolfers (75). Sie führt den 1932 von ihrem Vater gegründeten Betrieb Hans Busch, Inhaberin Rita Wolfers, in Krefeld-Hüls an der Jerusalemstraße gemeinsam mit ihrem Sohn Achim, der Meister seit dem Jahr 1993 ist. Rita Wolfers war vor der Fusion sehr viele Jahre im Vorstand der Innung, davon von 2009 bis 2014 stellvertretende Obermeisterin. Nach der Fusion arbeitete sie bis Mai 2019 als Beisitzerin mit.

Mit dem Silbernen Meisterbrief der Handwerkskammer Düsseldorf wurde Heiner Beeker (55) aus Brüggen-Bracht ausgezeichnet. Im November 1994 bestand er in Düsseldorf seine Meisterprüfung und stieg in das elterliche Unternehmen an der Marktstraße ein, das sein Vater Friedrich 1960 gegründet hatte. 2000 übernahm Heiner Beeker den Betrieb, den er mit zwei Mitarbeitern führt, darunter seine Frau Evelyn. Schwerpunkte sind Gardinen sowie Sonnen- und Insektenschutz. Beeker arbeitet für Privatkunden sowie beispielsweise für den Kreis und verschiedene Städte.