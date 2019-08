Brüggen : Brüggen: Modulhäuser gegen Wohnungsnot

In Brüggen fehlen kleine, bezahlbare Wohnungen für Singles oder zwei Personen. Bürgermeister Gellen schlägt einen Modulhaus-Wohnpark vor. Noch 2019 soll über die lang diskutierte Wohnungsbaugesellschaft entschieden werden.

Im Brüggener Zentrum, aber auch in allen Teilen des Gemeindegebiets fehlen Wohnungen. „Gerade für Singles oder zwei Personen mangelt es an bezahlbarem Wohnraum“, sagt Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU). Zwar seien hochwertige Angebote für einen Quadratmeterpreis von zehn Euro zu haben, aber unterhalb dieser Marke kaum. Wie hoch der Bedarf ist, dazu gibt es Gellen zufolge keine konkreten Zahlen. „Aber uns erreichen immer wieder Anfragen von Menschen, die dringend eine kleine, günstige Wohnung in Brüggen suchen“, so der Verwaltungs-Chef (53). Doch zu finden sei diese nicht. Auch aus dem Sozialamt kennt Gellen die Probleme bei der Suche nach Wohnraum. Gesucht werde häufig, gefunden kaum.