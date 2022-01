Teilnahme noch bis 31. Januar : Gemeinde Schwalmtal fragt Bürger nach ihrer Einschätzung

Die Gemeinde hat eine Bürgerbefragung auf der Homepage gestartet. Foto: Buschkamp

Schwalmtal Wie schätzen die Schwalmtaler und Schwalmtalerinnen ihr Zuhause ein? Was gefällt ihnen, was nicht? Was wünschen sie sich? Das will die Verwaltung bei einer virtuellen Umfrage in Erfahrung bringen.

Die Gemeinde Schwalmtal möchte moderner werden. Der erste Schritt dazu war die Umgestaltung der Homepage der Gemeindeverwaltung; sie ist am 14. Dezember veröffentlicht worden. Dazu gehört als zweiter Schritt eine virtuelle Bürgerbefragung. „Mit Ihrer Hilfe können wir besser werden und uns auf das fokussieren, was Ihnen wichtig ist!“, erläutert Schwalmtals Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU).

Mit der Online-Umfrage will die Verwaltung mehr darüber erfahren, was die Einwohner über die Gemeinde denken. Ist Schwalmtal familienfreundlich und bürgernah? Zudem können Bewertungen von 1 bis 10 vorgenommen werden für Eigenschaften wie „traditionell“, einladend“ oder „gastfreundlich“. Ebenfalls gefragt wird nach der Zufriedenheit mit Lebensbereichen wie Verwaltung, Ortsbild, Kommunalpolitik und Lebensqualität. Weitere Fragen sind: Fühlen Sie sich mit der Gemeinde verbunden? Für wie wichtig wird ein breites Kulturangebot gehalten? Wie informieren Sie sich über Neuigkeiten aus der Verwaltung? Was wünschen Sie sich?

Die Fragen, in unterschiedlichen Komplexen gegliedert, sollen nach persönlichem Empfinden beantwortet werden. Die Umfrage ist anonym; die Beantwortung der Fragen und die Abgabe der Bewertungen dauert etwa sechs bis acht Minuten. Die Antworten wird ein unabhängiger Dienstleister auswerten.

„Wir wissen zurzeit noch nicht, wie viele Menschen bisher an der Befragung teilgenommen haben“, erklärt Jan Winterhoff, Pressekoordinator der Gemeinde Schwalmtal, auf Anfrage. Dies liege daran, dass die Befragung über einen externen Anbieter abgewickelt werde. Doch die Verwaltung wolle die Teilnehmerzahl in den kommenden Tagen in Erfahrung bringen.