TV Korschenbroich überzeugt im Testspiel : Mutmacher vor der Liga-Rückkehr

Handball-Regionalliga Im Testspiel gegen die ligahöhere SG Schalksmühle schlägt sich Korschenbroich achtbar. Am Wochenende geht die Liga wieder los. Dann wird auch David Biskamp zurück sein.

Nach dem Seitenwechsel wussten sich die Gastgeber deutlich zu steigern. Selbst in der Abwehr konnte noch zugelegt werden. Der eine oder andere Ball wurde abgefangen, ein schnelles Umschaltspiel aufgezogen und dann per Tempogegenstoß der Torerfolg erzielt. Aber auch das gebundene Angriffsspiel lief nun wesentlich besser. Korschenbroich konnte ausgleichen und sogar in Führung gehen, ehe einige Unachtsamkeiten einen erneuten Rückstand zur Folge hatten, der bis zum Ende nicht mehr egalisiert werden konnte.