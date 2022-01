Vorfall in Viersen : Pedelecfahrerin bei Unfall verletzt

Die Polizei meldete einen Unfall im Bereich Alte Bruchstraße in Viersen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Ein 25-jähriger Autofahrer aus Neuss hat am Montagnachmittag beim Rechtsabbiegen an der Einmündung der Straße An den schwarzen Pfählen in die Alte Bruchstraße in Viersen einen Unfall verursacht.

Wie die Polizei mitteilte, hatte er eine 55-jährige Viersenerin, die mit ihrem Pedelec parallel rechts neben ihm auf dem dafür zugelassenen kombinierten Geh-/Radweg in gleiche Richtung fuhr, übersehen. Auto und Pedelec stießen zusammen, die Zweiradfahrerin stürzte und verletzte sich dabei leicht am Kopf.

(naf)