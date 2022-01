Kreis Viersen : Strafanzeigen nach Corona-„Spaziergängen“

Kreis Viersen Die Polizei geht von Verstößen gegen das Versammlungsgesetz aus. Die Initiatoren hatten die Versammlungen am Montagabend in Brüggen, Schwalmtal, Niederkrüchten, Kempen und Willich nicht angemeldet.

Die Polizei ermittelt nach mehreren nicht angemeldeten Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen am Montagabend wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz und erstattete Strafanzeigen gegen Unbekannt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, beteiligten sich in Niederkrüchten rund 20 Menschen an einem nicht angemeldeten Corona-„Spaziergang“ ums Rathaus, in Schwalmtal-Waldniel gingen mehr als ein Dutzend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße, weitere nicht angemeldete „Spaziergänge“ gab es in Brüggen mit gut 25 Teilnehmern sowie in Willich und Kempen.