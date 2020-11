Angebot der Gemeinde Niederkrüchten : Neue Online-Beratung zu beruflichem Wiedereinstieg

Niederkrüchten Das Angebot der Gemeinde Niederkrüchten und des Instituts für Modelle beruflicher und sozialer Entwicklung am Niederrhein richtet sich an Frauen.

Ab sofort können sich Frauen, die ihren beruflichen Wiedereinstieg planen, digitale Unterstützung über die Online-Beratung der „Perspektive Wiedereinstieg – Potenziale erschließen“ holen. Dabei handelt es sich um ein Angebot des Instituts für Modelle beruflicher und sozialer Entwicklung (Imbse) am Niederrhein und der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde Niederkrüchten, Christiane Jung.

Wie finde ich wieder in meinen Job zurück? Welche beruflichen Ziele habe ich, wie soll meine weitere Laufbahn aussehen? Social Distancing und andere derzeit wichtige Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie machen die Beratung rund um diese Themen schwierig. Deshalb bieten Imbse und Christiane Jung nun eine Online-Unterstützung über ein breites Medienspektrum an. Im virtuellen Klassenzimmer, aber auch per E-Mail, im Telefongespräch oder der Videokonferenz erhalten Interessierte Informationen.