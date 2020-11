Corona im Kreis Viersen : Corona — Zahl der Infizierten bleibt nahezu stabil

Am Dienstag wurden im Kreis Viersen 51 Neuinfektionen registriert. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kreis Viersen Im Kreis Viersen ist die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Bewohner am Dienstag nur leicht gestiegen: Waren am Montag 576 Personen nachweislich infiziert, waren es am Dienstag 577. Dem Kreis wurden 51 Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz-Zahl stieg von 137 auf 139. Sie gibt an, wie viele Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen pro 100.000 Einwohner registriert wurden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Dienstag befanden sich 781 Kontaktpersonen in Quarantäne – das sind 199 mehr als noch am Montag.

Neuinfektionen gab es in zwei Kindertagesstätten: Sowohl in der Kita Lüttelbracht in Brüggen als auch in der Kita Bengdbruchstraße in Willich sind je eine Person mit dem Coronavirus infiziert. Auch in der Krankenpflegeschule Kränkelsweg in Viersen (dort erhöht sich die Zahl auf zwei) und am Nettetaler Standort des Heilpädagogischen Zentrums Viersen (eine Person) gab es positiv Getestete.

Die Ergebnisse im Einzelnen: Brüggen: 31 Infizierte (–4), Nettetal: 171 Infizierte (keine Änderung), Niederkrüchten: 23 Infizierte (+3), Schwalmtal: 34 Infizierte (–1), Viersen: 136 Infizierte (+7), Grefrath: 19 (–4), Kempen: 44 (+3), Tönisvorst: 34 (–1), Willich: 85 (–2).

Fünf Covid-Erkrankte wurden am Dienstag auf den Intensivstationen der Krankenhäuser im Kreis Viersen behandelt, alle fünf mussten invasiv beatmet werden.

(mrö)