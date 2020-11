Sucht im Kreis Viersen : Weniger Drogentote

Kreis Viersen Im Kreis Viersen ist die Zahl der Drogentoten innerhalb von zehn Jahren um mehr als ein Viertel zurückgegangen. Nach den aktuellsten Zahlen des statistischen Landesamts starben im Jahr 2018 im Kreis Viersen 34 Menschen durch Drogenmissbrauch gestorben – 26,1 Prozent weniger als im Jahr 2008. 28 der Todesfälle waren dabei auf den Konsum von Alkohol zurückzuführen, sechs Menschen starben an der Einnahme von psychotropen Substanzen oder Betäubungsmitteln.

„Sicherlich ist einer der Gründe für die zurückgehende Zahl der Drogentoten die Präventionsarbeit der vergangenen Jahre in Deutschland“, sagte Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK classic. „Allerdings sollte man sich trotzdem nichts vormachen, noch immer ist der Umgang mit Alkohol und Drogen in Deutschland hoch problematisch“, so Lobscheid. Jeder Deutsche im Alter von über 15 Jahren konsumiert im Schnitt 11,8 Liter reinen Alkohol im Jahr, das entspricht rund 500 Flaschen Bier. Weltweit liegt der Alkoholkonsum mit 6,2 Litern an reinem Alkohol noch nicht einmal halb so hoch.