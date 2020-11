Heimatverein in Schwalmtal : Mit Neller Plott ein Juwel retten

Schwalmtal Corona-bedingt fehlen dem Waldnieler Heimatverein Spenden. Deshalb hofft er jetzt auf Einnahmen aus einem Plakatverkauf. Die Stückzahl ist limitiert.

Das Neller Plott – der ursprüngliche Waldnieler Dialekt – liegt den Mitgliedern des dortigen Heimatvereins immer schon sehr am Herzen. Nun hatten Josef Peters und Klaus Müller vom Heimatverein die Idee, ein Poster mit typischen Begriffen aus dem heimischen Platt zu entwerfen und in einer bislang limitierten Auflage von 100 Stück zum Kauf anzubieten. So wollen sie nicht nur zum Erhalt ihres Dialekts beitragen – sondern auch zum Erhalt der Heimatstube.

Das Plakat mit Erklärungen ist für 7,50 Euro in der Buchhandlung am Dom, in der Bibliothek am Markt und bei Paperworld auf dem Waldnieler Markt erhältlich. Weitere Infos gibt es unter www.heimatvereinwaldniel.de oder in der Heimatstube, Niederstraße 52. Bitte anmelden unter Telefon 02163 4224.