Kriminalität in Viersen : Erneut Einbruch in Kita

Die Kripo bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Unbekannte Täter sind zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in ein Restaurant an der Süchtelner Straße, in ein Ladenlokal an der Goetersstraße und in die Kita „Arche Noah“ an der Königsallee eingebrochen.

Erst am vorvergangenen Wochenende war die Kindertagesstätte das Ziel von Einbrechern, die Täter nahmen eine Geldkassette mit. Diesmal wurde Bargeld aus den Gruppenräumen gestohlen. Auch in dem Restaurant stahlen die Einbrecher nach ersten Feststellungen Bargeld. Um ins Restaurant zu gelangen, brachen die Einbrecher eine Seitentür auf. In dem Geschäft an der Goetersstraße durchsuchten die Täter mehrere Schränke und Schubladen und stahlen ebenfalls Bargeld. Hinweise an die Kripo unter ☏ 02162 3770.

(mrö)