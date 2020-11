Corona im Kreis Viersen : Bundeswehrsoldaten im Kreis Viersen eingetroffen

Kreis Viersen Die Mitglieder des Versorgungsbataillons 7 aus Hessen helfen von Dienstag an bei der Kontaktverfolgung von Corona-Infizierten im Kreis Viersen.

Kreis Viersen (mrö) Das Gesundheitsamt des Kreises Viersen bekommt während der Corona-Pandemie Verstärkung von der Bundeswehr. Die Kräfte wurden über das Kreisverbindungskommando Viersen angefordert. 25 Soldaten des 4. Versorgungsbataillons 7 in Stadtallendorf (Hessen) in der Nähe von Marburg trafen am Montag gegen 14 Uhr am Kreishaus ein, um für ihre Aufgabe der Konatkpersonennachverfolgung geschult zu werden. Am Dienstag sollen sie mit der Arbeit beginnen.