Mitten in Niederkrüchten : Bis September Musik und Entspannen am Lütterbeach

Klaus Amberg hat seinen Lütterbeach Ende Mai geöffnet und ist mit der Resonanz sehr zufrieden. Foto: Ja/Proemper,Antje (proe)

Niederkrüchten Die Niederkrüchtener freuen sich, dass Klaus Amberg seine Gastronomie wieder geöffnet hat. Warum der Treffpunkt im Herzen des Ortes so beliebt ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fiona Schultze

Entspannt am Bachufer die Seele baumeln lassen, dabei ein kaltes Getränk genießen oder sich nach einer Radtour stärken: Seit dem 25. Mai hat Klaus Amberg den Lütterbeach, seinen Biergarten im Herzen von Niederkrüchten, wieder geöffnet. Der Platz am Lindbruch verwandelt sich für insgesamt drei Monate in ein großes, „zweites Wohnzimmer“, wie es ein Besucher bezeichnet.

Der Auftakt sei bereits vielversprechend gewesen, berichtet Amberg stolz: „Wir sind wirklich sensationell mit einem Auftritt der regionalen Band Acoustic Delite in die Saison gestartet. Bereits fünf Minuten nach Eröffnung waren alle Stühle besetzt.“ Am Wochenende heizen Musiker den Besuchern ordentlich ein. Am vergangenen Samstag gab etwa Rafael de Alcala mit spanischer Musik ein Hutkonzert: „Da werden dann teilweise die Tische zur Seite geschoben und es wird getanzt“, berichtet Amberg mit einem Lächeln.

Uwe Gorné und Dirk Mittag aus Niederkrüchten kommen regelmäßig zum Lütterbeach: „Niederkrüchten ist ja sonst ausgestorben, es gibt keine Gaststätten mehr. Da ist man froh, mit dem Lütterbeach im Sommer die Möglichkeit zu haben, mal wegzugehen und zu entspannen“, sagt Gorné. Man treffe dort im Biergarten auch immer wieder gute Bekanntschaften, sogar Freunde, die man seit Jahren nicht mehr gesehen hat, weil eben so ein Treffpunkt in der Gemeinde fehle. „Auch die Stimmung überzeugt: Vor allem am Wochenende ist die echt spitzenmäßig“, findet Mittag.

Am Nachbartisch sitzen Stefan und Gabi Cloudt, vor ihnen steht ein großer Teller mit Currywurst und Pommes: „Wir kommen öfter hierher. Es ist so entspannt und nett hier“, sagt Gabi Cloudt. „Hier kann man das Dorfleben wieder spüren und auch die Hutkonzerte sind großartig“, ergänzt Stefan Cloudt. Sie finden es besonders schön, dass durch den Lütterbeach der Dorfkern wieder belebt wird. Genau das haben sie sich lange für ihre Heimat gewünscht. „Außerdem ist es auch für ältere Menschen schön, einen Treffpunkt im Wohnort zu haben. So können die sozialen Kontakte aufrechterhalten werden. Hier kommen alle zusammen, egal ob Jung oder Alt“, sagen die Niederkrüchtener.

Das hat auch Betreiber Amberg schon beobachtet. Am Lütterbeach treffen Schützenvereine auf Kegel- und Motorradclubs, auf Geburtstag- und Goldhochzeit-Feiernde: „Und das funktioniert wunderbar. Die Besucher sind gut gelaunt und feiern den Sommer-Kommunikationsmittelpunkt.“

Der Lütterbeach hat noch bis zum 4. September geöffnet, danach werden wieder alle Lounges, Stühle, Getränke- und Imbisswagen abgebaut. Doch bis dahin werden einige Stammgäste, so auch die Waldnieler Jürgen Berg und Gabi Friedlein, noch öfter vorbeischauen: „Wir genießen hier das Urlaubsfeeling. Die Location ist einfach großartig“, sagen sie. Vorab haben die beiden eine Radtour gemacht, am Lütterbeach wird wohlverdient pausiert, die beiden Lebensgefährten teilen sich eine große Pommes mit Mayo zur Stärkung: „Nach der Radtour ist das genau das Richtige und es ist immer wieder schön hier.“

Die Besucher fühlen sich in dem großen Biergarten wohl, mögen den Standort und das Open-Air-Konzept: „Wir sind auch sehr dankbar, dass die Nachbarn das mitmachen“, sagt Amberg.

Auf die restlichen Wochen freut sich der Betreiber und möchte die Zeit mit den Besuchern gemeinsam genießen: „Auch ich treffe hier auf alte Bekannte. Erst vor Kurzem habe ich hier einen alten Schulfreund wiedergetroffen. Genau dafür ist der Lütterbeach auch da“, berichtet er. Den Treffpunkt möchten die Niederkrüchtener so schnell nicht mehr missen.