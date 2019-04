Viersen : Erinnerungen an „Wierichs Moppenbude“

Erinnerungen an „Wierichs Moppenbude“

VIERSEN Die Ausstellung „Stadtgeschichte in Bildern“ entwickelt sich zum Publikumsrenner. Schon 1300 Besucher haben sich die historischen Fotos angeschaut — und manch besondere Entdeckung gemacht.

Noch keine drei Monate ist es her, dass der Verein für Heimatpflege seine Ausstellung „Stadtgeschichte in Bildern – Historische Fotos, Postkarten, Stadtpläne – Viersen im 19. und 20. Jahrhundert“ eröffnet hat, und bis jetzt haben sich schon 1300 Besucher die Exponate angeschaut. „Bei der Kaiser‘s-Kaffee-Ausstellung waren es insgesamt 3300, und wir sind zuversichtlich, dass wir diese Zahl bis zur Finissage am 14. Juli übertreffen werden“, sagt der Vorsitzende des Vereins, Albert Pauly.