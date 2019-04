Fußball-Kreisliga B : Kempers bleibt Coach der Süchtelner Reserve

Viersen B-Ligist ASV zeigt große Kontinuität.

Der ASV Süchteln hat vermeldet, dass im Trainerteam seiner Reserve-Mannschaft in der Kreisliga A in der kommenden Spielzeit fast alles beim Alten bleibt. Christoph Kempers hat als Trainer ebenso verlängert wie Co-Trainer Dirk Dzudzek. Ralf Adam als Torwarttrainer bleibt ebenfalls an Bord, Stefan Goßmann verlässt allerdings das Torwarttrainer-Team. „Wir sind froh, dass uns das Trainerteam fast komplett erhalten bleibt. Der Schritt, mit Christoph Kempers nach vielen erfolgreichen Jahren eine neue Sichtweise auf die Mannschaft zu bekommen, war goldrichtig. Wir sind optimistisch, dass noch einiges Entwicklungspotenzial in der Mannschaft steckt und wir mittelfristig von der guten Jugendarbeit des Vereins profitieren können“, erklärt Teammamager Robert Schulz, der dem Verein auch in seiner Funktion selbst erhalten bleibt. Zudem hat ein Großteil der aktuellen Mannschaft seine Zusage für nächste Saison bereits gegeben.