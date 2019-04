Akkordeonorchester Bracht : Fröhliche Musik in der Freikirche

Brüggen Das Akkordeonorchester Bracht präsentierte sein Frühjahrskonzert.

Die Musiker brachten „Happy Music“ von James Last, „Welcome to Venice“, ein Stück im Stil von Rondo Veneziano und die Filmmusik „Tanti anni prima“ vom argentinischen Tangomusiker Piazzolla. Der Tango „Vom Winde verdreht“ der Kölnerin Lydie Auvray, die schöne Ballade „In harmony with friends“ und der Musical Mix, ein Medley bekannter Melodien aus Mary Poppins, Aladdin und Dschungelbuch, begeisterten das Publikum. Rhythmus und Leidenschaft verbanden sich beim Samba „Aquarela do Brazil“. Spanisches Flair verströmte die Ouvertüre „Alcazar“ und ein schwungvoller Musette-Walzer erklang mit „Petite Lucienne“. Eindrücke und Stimmungen hinterließen das Abendständchen „Serenade“, „Gabriellas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“, die Suite „Footprints“ mit dem „Brontosaurus Walk“ und dem „Mango Tango“ im Stil des Tango Nuevo. Wer kennt nicht „Rock around the clock“, den Ohrwurm und Gute-Laune-Hit „Walking on sunshine“ oder die bekannte und beliebte Filmmusik aus „Fluch der Karibik“?