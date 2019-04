Fußball-Oberliga : Nettetaler Frustresistenz ist gefragt

Der SC Union Nettetal, hier mit Niklas Thobrock beim Schuss, erkämpfte sich im Hinspiel gegen die SpVg. Schonnebeck in Unterzahl ein 0:0. Foto: Knappe, Jšrg (jkn)

Nettetal Vor dem Spiel bei der SpVg. Schonnebeck ist die Frage, wie Fußball-Oberligist SC Union Nettetal das bittere 3:3 daheim gegen Monheim verdaut hat.

Obwohl der bisherige Saisonverlauf in der Fußball-Oberliga für den Aufsteiger SC Union Nettetal durchaus zufriedenstellend war, gab es auch einige Enttäuschungen zu verkraften. Doch so einen Tiefschlag wie vor dem Auswärtsspiel am Sonntag bei der SpVg. Schonnebeck mussten die Nettetaler noch nicht wegstecken. Schließlich sahen sie voriges Wochenende gegen den 1. FC Monheim zwischenzeitlich wie der sichere Sieger aus, mussten sich aber in letzter Sekunde noch mit einem 3:3 zufriedengeben. Zwei Punkte, die im Abstiegskampf am Ende fehlen könnten.

Das war auch SCU-Coach Andreas Schwan deutlich anzusehen. Nach der Partie wirkte er angeschlagen, schob mächtig Frust und fand auch deutliche Worte gegenüber seiner Mannschaft. Doch inzwischen haben sich die dunklen Wolken schon wieder verzogen. „Das Spiel hat mich noch lange beschäftigt, so einen K.o. musst man erst mal verdauen. Am Dienstag beim Training war die Laune schon wieder besser“, erklärt Schwan, der nach der eingehenden Analyse inklusive Video-Studium auch die positiven Dinge hervorheben möchte: „Wie wir in der ersten Hälfte gespielt haben, zeigt deutlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und der eine Punkt kann am Ende auch noch viel wert sein.“ Wie schon zwei Wochen zuvor gegen die SSVg Velbert war das ein Punkt, der in der Hinrunde nicht geholt wurde. Zudem blieben die Nettetaler inklusive des Sieges gegen den FSV Duisburg das dritte Mal in Folge daheim ungeschlagen. Auch die Spieler scheinen, den größten Frust schon verdaut zu haben. Schwan hat jedenfalls beobachtet, „dass die Jungs im Training wieder Gas gegeben haben“.

Info Die personelle Lage beim SC Union Nettetal Ausfälle: Michael Enger (Schienbeinprellung), Bastian Levels (Zehbruch), Brian Dollen (Ferse) Sperre: Pascal Regnery wurde vier Wochen für seine Rote Karte gegen Monheim gesperrt. Rückkehrer: Dennis Homann, Blerim Rrustemi

Dass die Nettetaler sich mit Hilfe ihrer Geschlossenheit aus schwierigen Situationen befreien können, haben sie schon eindrucksvoll bewiesen, als sie vor der Winterpause sechsmal nicht gewannen und kein Tor dabei schossen. Damals war ausgerechnet das 0:0 daheim gegen Schonnebeck, das sich die Union über 40 Minuten in Unterzahl erkämpfte, ein Hoffnungsschimmer. Wenig später begann eine Serie, bei der die Nettetaler von acht Spielen siebenmal nicht verloren und dabei vier Spiele gewannen.