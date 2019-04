Fußball-Landesliga : Amern kämpft gegen Negativbilanz

SCHWALMTAL Der Fußball-Landesligist aus Schwalmtal hat meist verloren gegen Odenkirchen.

Nach dem 5:0-Erfolg beim Rather SV ist klar: Die VSF Amern werden ihre Saison in der Landesliga punktemäßig mit dem besten Ergebnis seit dem Aufstieg im Jahr 2011 abschließen. Nach Rang sieben am Ende der Spielzeit 2013/14 winkt nun auch die beste Platzierung. Am Wochenende ist die SpVg. Odenkirchen zu Gast im Rösler-Stadion.