Einkaufen in Viersen : Ein Dorf und sein Laden

Aspasia Kamps (l.) arbeitet seit 2015 im Wechsel mit zwei Kolleginnen als Verkäuferin im Dorfladen. Gefragt bei den Kunden sei vor allem Fleisch und Wurst aus der Metzgertheke, sagt sie. Foto: Nadine Fischer

Boisheim Seit 2015 haben die Boisheimer wieder einen eigenen kleinen Supermarkt — den einzigen im Ort. Das Angebot werde gut angenommen, sagt der Geschäftsführer. Doch es sei noch Luft nach oben.

Rindfleisch aus der Metzgertheke, Aufschnitt und eine Packung Kochbeutel-Reis hat die Kundin an diesem Vormittag schon in ihren Einkaufskorb gepackt. Als nächstes möchte sie noch bei Verkäuferin Aspasia Kamps am Tresen Brot bestellen, denn „das ist hier sehr lecker“, sagt die 48-jährige. Gerade hat sie bezahlt, da kommt auch schon die nächste Kundin zur Kasse: mit dem Autoschlüssel in der einen und dem Korb in der anderen Hand. „Ich bin häufiger hier“, erzählt die 77-Jährige, während sie eine Honigmelone und eine Packung Waschpulver auf den Tresen legt. „Ich finde es sehr gut, dass es diesen Laden gibt, deshalb möchte ich ihn unterstützen“, ergänzt sie. Seit Oktober 2015 existiert der Boisheimer Dorfladen mittlerweile, und das Angebot werde gut angenommen, sagt Geschäftsführer Michael Wolter. „Es ist aber noch Luft nach oben.“

Vom angrenzenden Café aus hat Geschäftsführer Michael Wolter freie Sicht ins Ladenlokal. Foto: Nadine Fischer

Als Wolter 2005 nach Boisheim zog, war im Ort schon kein Supermarkt mehr angesiedelt. „Wir hatten hier noch einen Bäcker und einen Kiosk, zwischendurch mal zwei Metzger“, erzählt der 66-Jährige. Auch einen Treffpunkt für Vereine habe es nicht gegeben. 2014 beschlossen deshalb ein paar Boisheimer, das ausgediente Feuerwehrgerätehaus am Pütterhöfer Weg zum „Dorv“-Zentrum mit angeschlossenem Laden umzubauen. Die Abkürzung „Dorv“ setzt sich aus „Dienstleistung und Ortsnahe Rundum Versorgung“ zusammen, die Boisheimer waren am Beispiel Jülich auf das Prinzip aufmerksam geworden und haben es übernommen.

Info Nächster Dorv-Abend am 19. September Angebot Beim Dorv-Abend am Donnerstag, 19. September, serviert das Team Gemüsepfanne mit und ohne Fleisch, dazu gibt’s Bier aus der Region. Der Dorfladen ist bis 21 Uhr geöffnet. Café Das Café im Dorv-Zentrum am Pütterhöfer Weg 8 ist montags, mittwochs und freitags von 9 bis 11 Uhr, außerdem sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Internet www.dorv-boisheim.de

Die gemeinnützige Boisheim GmbH gründete sich, dahinter steht eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts als alleiniger Gesellschafter – mit rund 70 Anteilgebern aus Boisheim, die etwas mehr als 25.000 Euro einbrachten, erklärt Geschäftsführer Wolter. Sponsoren gaben auch Geld dazu, sodass ein Laden und ein Café im Feuerwehrhaus eingerichtet werden konnten.

Seit Oktober 2015 betreiben Boisheimer ehrenamtlich das Dorv-Zentrum mit Laden und Café. Foto: Nadine Fischer

„Wir sind gemeinnützig, wir erzielen keine Gewinne“, sagt Wolter. „Der Gewinn ist immer ein lebendiges Dorfzentrum“, ergänzt er dann – und darum gehe es auch bei der ganzen Sache. Die Einnahmen aus Laden und Café seien vor allem dazu da, um das Gebäude als Treffpunkt für die Boisheimer unterhalten zu können. Dort können Vereine Versammlungen abhalten, Senioren sich beim Kaffee zusammensetzen, Nähgruppen an ihren Maschinen arbeiten, es gibt Beratungsangebote der Polizei und einen Weihnachtsbasar. „Wir möchten gerne noch mehr anbieten“, sagt Wolter und denkt dabei an Konzerte, Lesungen oder Ausstellungen. Doch um das stemmen zu können, müssten die Boisheimer in Café und Laden noch ein bisschen mehr Geld ausgeben.

Zum Sortiment gehören Produkte für den täglichen Bedarf. Foto: Nadine Fischer

Michael Wolter ist Geschäftsführer, Aspasia Kamps ist dort eine von drei Angestellten. Foto: Nadine Fischer