Festival : Brüggen wird zum Treffpunkt für Harmonium-Begeisterte

Vom 3. bis 6. Oktober finden zahlreiche Veranstaltungen rund um das Instrument statt. Das Spektrum reicht von Konzerten bis zu Fachvorträgen.

Was ist nicht über das Harmonium bekannt? Es hat eine bewegte Vergangenheit. Es war im 19. Jahrhundert ein beliebtes Hausmusikinstrument, beliebter als das Klavier. Der Grund ist einfach: Die Kosten für ein neues Harmonium betrugen nur 20 Prozent des Einkaufspreises für ein neues Klavier. Und da es zu der Zeit weder Schallplatte noch CD noch Tonband gab, boten Klavier und Harmonium die Möglichkeit, beliebte Oratorien, Symphonien, Opern, Operetten und Wiener Walzer mit einem Ein-Personen-Orchester zum Klingen zu bringen. Wiener Walzer auf dem Harmonium? Es mag verwundern, aber der Walzerkönig Johann Strauß nutzte beim Komponieren nicht das Klavier, sondern sein geliebtes Harmonium. Und sein Fast-Namensvetter Richard Strauss, der raffinierte Instrumentierer, verwendete das Harmonium in seinen Opernpartituren.

Was bietet das Festival? Wer in Theorie und Praxis mehr übers Harmonium erfahren möchte, hat dazu vom 3. bis 6. Oktober reichlich Gelegenheit. Über Original und Bearbeitung in der Harmonium-Literatur informiert nicht nur ein Fachvortrag mit Live-Beispielen. Das Eröffnungskonzert bietet beides mit dem schwedischen Chor „Eskilstuna Oratoriekören“. Unter anderem sind Sätze aus Brahms’ Deutschem Requiem in interessanten Bearbeitungen von Sigfrid Karg-Elert und August Reinhard zu hören. Und für den gemütlichen Abschluss der Tage sorgt ein Salonorchester. Serviert wird dabei nicht nur ein buntes musikalisches Programm mit vielen Evergreens, sondern ganz wörtlich auch Kaffee und Kuchen. Noch viel mehr findet statt. Darüber informiert mit Orts- und Zeitangaben ein Flyer. Kartenreservierungen sind möglich und erwünscht.