Kreis Viersen : Studie: Was die S28 auch Gladbach bringt

Kreis Viersen Die Stadt Mönchengladbach sperrt sich seit Jahren gegen eine Westverlängerung der Regiobahn bis Viersen. Eine neue Studie soll den Widerstand nun brechen. Und Willichs Bürgermeister macht einen ungewöhnlichen Vorschlag.

Die Experten aus Dortmund zeigen in der Studie auf, dass insbesondere der neue Bahnhof Willich-Neersen für Gladbach Vorteile bieten würde. „Rund 72 Prozent der Einwohner im Einzugsbereich wohnen in der Stadt Mönchengladbach“, erklärte Rolf Alexander von Planersocietät. „Und die Erschließungswirkung umfasst ebenfalls mehrere Gewerbegebiete im Norden der Stadt Mönchengladbach.“ Sein Fazit: „Der gesamte Mönchengladbacher Norden kann von einer besseren regionalen Anbindung profitieren.“ Und: Vom Haltepunkt in Neersen ist der Flughafen Gladbach mit 650 Beschäftigten fußläufig erreichbar. Willichs Bürgermeister Josef Heyes (CDU) wäre auch zu einem Zugeständnis an Gladbach bereit: Gerne könne man die Haltestelle Neersen um ,Flughafen Mönchengladbach‘ ergänzen.