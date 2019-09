St.-Wolfhelm-Gymnasium Schwalmtal : 232 Schüler wirken auf und hinter der Bühne am neuen Musical mit

232 Schüler wirken auf und hinter der Bühne am neuen Musical mit

Die musikalische Reise um die Welt führt in die USA, nach Schottland, Brasilien, Russland und endet wieder in Schwalmtal-Waldniel. RP-Foto: J. Knappe. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Das lange Warten auf ein neues Musical an St. Wolfhelm hat sich gelohnt: „Auf der Suche nach dem goldenen Notizbuch“ ist eine bunte musikalische Weltreise.

Mehr als neun Jahre hat die Schulgemeinde des St.-Wolfhelm-Gymnasiums warten müssen: Am Freitag, 20., und Samstag, 21. September, wird das neue Musical „Auf der Suche nach dem goldenen Notizbuch“ präsentiert. Dafür sind 232 Schüler, Lehrer und Eltern auf und hinter der Bühne aktiv. „Die Logistik war dabei die größte Herausforderung“, sagt Projektkoordinatorin Nina Lobmeyr. Allein schon die gemeinsamen Probentermine zu koordinieren, sei schwierig gewesen.

Inzwischen haben Darsteller und Helfer hinten den Kulissen bereits mehrfach den gesamten Ablauf geprobt. Am Donnerstag hebt sich der Vorhang zur Generalprobe inklusive aller Kostüme und Requisiten. Und diese sind so bunt und vielfältig, wie die Geschichte, die über fast drei Stunden auf die Bühne der Achim-Besgen-Halle gebracht wird. Nina Lobmeyr hat dafür seit Ostern 2018 an einer Drehbuchvorlage des ehemaligen Lehrer Thomas Golnar gearbeitet.