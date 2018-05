Viersen : Durch die Kulturnacht tanzen

Im Theater an der Odenkirchener Straße können die Besucher eine Probe für den Ballettabend "Souvenirs aus West und Ost" von Robert North erleben. Foto: Stutte

Viersen Vier Quartiere, 160 Veranstaltungen an 42 Orten. Am besten lässtman sich durch dieKulturnacht treiben.Die beginnt heuteum 18 Uhr und endet irgendwann

Weiterleiten Drucken Von Inge Schnettler

Der schönste Tag des Lebens könnte heute die schönste Nacht des Lebens sein. Denn in der Kulturnacht kann geheiratet werden. Wobei zweitrangig ist, ob die Ehe nur eine Nacht hält oder ewig. Das ist das spezielle Angebot im Rathaus Abtei, das der Schauspieler Michael Ophelders als Standesbeamter mit seiner Kollegin Jennie Weidner als Assistentin und Konzeptkünstler Norbert Krause als Interims-Weddingplaner sowie Andreas Baum als professioneller Fotograf perfekt arrangieren werden. Dazu gibt es eine Modenschau von Eva Brachten, passend zum Thema. "Was zieht Frau an, wenn sie spontan heiratet? Das, was sie gerade trägt? Leiht sie sich etwas? Muss es immer Weiß sein? Die Zuschauer erwartet garantiert keine klassische Brautmode. Für die musikalische Untermalung sorgt DJ PB, alias Patrick Brachten, mit Funk, Soul, Rap. Um 20.15 Uhr beginnt die erste Modenschau, um 20.45 Uhr die erste Mitmachaktion "Verheiratet für eine Nacht. Traut Euch!"

Überall in der Stadt sind die rund 500 Akteure mit Vorbereitungen beschäftigt. Die Programme stehen, es wird mit den Hufen gescharrt. Heute um 18 Uhr geht es in Rheydt und Eicken/City los, zwei Stunden später in der Altstadt und am Abteiberg. Im umfangreichen Programm gibt es bisher nur zwei Änderungen. So fällt das Critical Sound-Fahrradprojekt, das an der Alten Tanke starten sollte, aus. Außerdem wird im Jazzclub Krypti statt Tim Isfort Ludger Schmidt auftreten, den Jazzfreunde etwa als Cellist der legendären Band "The Dorf" kennen.

Es wird groß, es wird lang, es wird ein riesiges Ereignis. Die Bändchen bekommen Nachtkultur-Schwärmer am Aretzplätzke in Eicken ab 17 Uhr, am Marienplatz in Rheydt ab 17 Uhr, auf dem Edmund-Erlemann-Platz (Citykirche) ab 19 Uhr, in der Hall of Tickets am Alten Markt schon ab 10 Uhr. Dort können im Vorverkauf erworbene Karten gegen das Bändchen eingetauscht werden. Oder sie können für zwölf Euro (ermäßigt acht Euro) gekauft werden. Kinder bis 14 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Das Band bietet freien Zugang zu allen Nachlmetaktiv-Veranstaltungen (Ausnahme: Raumüberfüllung) und zur Abschlussparty.

(isch)